06 ноября 2025 в 21:00

В России впервые возбудили дело за поиск экстремистского контента в Сети

В Свердловской области возбудили дело за поиск экстремистских материалов в Сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России впервые возбудили дело по статье 13.53 КоАП РФ за поиск экстремистских материалов в Сети, сообщил юрист Сергей Барсуков Telegram-каналу «Осторожно, новости». По его словам, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения из Каменска-Уральского в Свердловской области.

В материале говорится, что молодой человек утром 24 сентября, просматривая новости в автобусе, случайно наткнулся на статьи об «Азове» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Русском добровольческом корпусе» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Оператор связи передал информацию о просмотре в ФСБ, после чего против пользователя возбудили дело. Адвокат утверждает, что его подзащитный не имел умысла и столкнулся с психологическим давлением. На судебном заседании 6 ноября Барсуков указал на пробел в законодательстве, который может привести к преследованию невиновных людей, включая исследователей.

Ранее адвокат Денис Талызин сообщил, что использование нелицензионного (пиратского) программного обеспечения, а также хранение экстремистских материалов в телефоне может грозить владельцу уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы. По его словам, к опасным видам контента, который не стоить держать на смартфоне, также относится нацистская символика.

