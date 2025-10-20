Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 08:51

Адвокат назвал пять видов контента в телефоне, за которые грозит тюрьма

Адвокат Талызин: за пиратское ПО и экстремистский контент в телефоне грозит срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование нелицензионного («пиратского») программного обеспечения, а также хранение экстремистских материалов в телефоне может грозить владельцу уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы, заявил адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Денис Талызин. По его словам, к опасным видам контента, который не стоить держать на смартфоне, также относится нацистская символика.

Пропаганда или публичное демонстрирование таких или сходных до степени смешения символов, а также атрибутов других запрещенных законами экстремистских организаций могут закончиться уголовной ответственностью по ст. 282.4 УК РФ с возможным наказанием до четырех лет лишения свободы, — поделился Талызин.

Он добавил, что на телефоне также нельзя хранить незаконно полученные чужие персональные данные. Последним видом контента, за который грозит срок, он назвал вирусы и хакерские утилиты, специально созданные для нанесения ущерба цифровым устройствам и их собственникам.

Ранее старший преподаватель «МИРЭА — Российского технологического университета» Глеб Деревлев предупредил российских пользователей, что Wi-Fi без необходимого уровня защиты может стать причиной уголовного преследования. По его словам, дело в том, что злоумышленники могут подключиться к такой сети, чтобы совершить преступление.

