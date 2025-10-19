Чем опасен открытый Wi-Fi, как не сесть за него в тюрьму

Россиян пугают последствиями использования незащищенных Wi-Fi-сетей. Мол, если у человека не защищен роутер, то он может стать соучастником преступления и пойти под суд. Правда ли это, почему оставлять Wi-Fi без пароля — плохая идея, где самый безопасный беспроводной интернет, разбирался NEWS.ru.

Какие неприятности могут грозить из-за незапароленного Wi-Fi

На днях старший преподаватель «МИРЭА — Российского технологического университета» Глеб Деревлев предупредил российских пользователей: Wi-Fi без необходимого уровня защиты может стать причиной уголовного преследования. Дело в том, что злоумышленники могут подключиться к такой Сети, чтобы совершить преступление.

«Ответственность за использование точки доступа несет ее владелец. Это означает, что, если через ваш Wi-Fi совершается противоправное действие, <…> именно вы как абонент Сети будете привлечены к ответственности за нарушения», — отметил Деревлев.

Он порекомендовал пользователям создавать сложные пароли для защиты интернет-соединения и применять современный протокол шифрования WPA3. По словам эксперта, нужно регулярно проверять, какие устройства подключены к домашней Сети.

Чьи роутеры наиболее подвержены атакам хакеров

При подключении к чужой незащищенной Wi-Fi-сети злоумышленники могут анализировать трафик ее владельца, рассказал NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Тем не менее отдельный пользователь интересует мошенников редко, если только речь не идет о крупном бизнесмене, политике или другой публичной личности, уточнил эксперт.

«Это экономически нецелесообразно. Преступники обычно работают по большим массивам данных и стараются таргетировать очень крупные выборки. <…> Если вы обычный добропорядочный гражданин, обыватель, то вероятность, что преступник пойдет на взлом вашего роутера, крайне мала», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Что касается случаев, когда владелец роутера не является целью злоумышленников, а Wi-Fi-сеть для них лишь опосредованный узел для совершения киберпреступлений, то тут тоже рано паниковать, считает Мясоедов. По его словам, зачастую Wi-Fi случайного человека хакерам или террористам не нужен.

«Преступнику проще самому создать Proxy (сервер-посредник, скрывающий реальный IP-адрес. — NEWS.ru), не физически подключаясь к какому-то роутеру, а организовав все виртуально. Ему это проще и дешевле, чем искать открытую Wi-Fi-сеть условного Ивана Иванова», — сказал Мясоедов.

Исключение, по его словам, составляют только случаи, когда «гипотетический Иванов Иван Иванович» — известная личность, и злоумышленник намерен паразитировать на его имени.

Можно ли сесть в тюрьму за использование роутера преступниками

Сесть в тюрьму за использование открытой Wi-Fi-сети злоумышленниками — событие маловероятное, отметил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Зорин. Дело в умысле: если у владельца роутера его не было, то и к преступлению он формально не причастен. Однако это не значит, что при формальной невиновности удастся избежать проблем.

«Юридический риск тут простой: приедут силовики и начнут спрашивать с владельца [роутера], заберут устройство. Придется принимать усиленное участие в допросах. Это как минимум. Еще придется доказывать свою невиновность», — объяснил юрист.

Ситуация осложняется тем, что технически доказать внешнее постороннее подключение к домашней Сети будет довольно сложно, говорит собеседник NEWS.ru. Поэтому все вопросы в первую очередь будут «к тому, кому принадлежит оборудование».

Тем не менее правоохранители будут оценивать не только интернет-трафик, но и другие факторы, указывающие на виновность или невиновность владельца роутера: его окружение, переписки в мессенджерах, перемещение.

В свою очередь Павел Мясоедов добавил, что киберпреступникам нет смысла использовать чужой Wi-Fi, чтобы скрыться. Дело в том, что спецслужбы располагают технологиями, которые позволяют отследить злоумышленников вне зависимости от того, использует он чужой роутер или прокси.

«При должной сноровке узнать, где находится пользователь VPN, можно. К тому же существуют DPI-сервисы (технология глубокого анализа интернет-трафика. — NEWS.ru)», — добавил Мясоедов.

По его словам, преступники действительно периодически прибегают к использованию чужих Wi-Fi-сетей, это напоминает историю с «левыми» сим-картами. Однако и тут злоумышленник не в безопасности, поскольку существуют уникальные адреса девайсов.

«Нельзя сказать, что такого человека нельзя будет найти. Девайс, с которого осуществлялись преступные действия, засветится потом в других сетях», — пояснил собеседник издания.

Опасно ли использовать общественные точки Wi-Fi

Другой вопрос — чревато ли использование чужих общественных сетей Wi-Fi? С точки зрения рисков отправиться в тюрьму — нет. А вот с точки зрения возможной утечки чувствительной информации — да, заявил Мясоедов.

«Публичные точки доступа зачастую не защищены должным образом. К тому же при подключении к такой Сети вы „подписываете“ пользовательское соглашение, в рамках которого оператор имеет право использовать ваши данные в рекламных целях. Это один из самых распространенных вариантов утечки информации в условный даркнет», — рассказал он.

По его словам, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Тем не менее публичный Wi-Fi все-таки может быть безопасным. Речь идет о бесплатном интернете в госучреждениях или метро: они не испытывают необходимости в монетизации трафика и данных пользователей, поскольку осуществляют социально значимую миссию.

«Я вообще не рекомендую пользоваться публичными точками Wi-Fi, если в этом нет реальной необходимости. <…> Но в целом в метро использовать Wi-Fi безопаснее, чем в каком-нибудь торговом центре», — подытожил Мясоедов.

