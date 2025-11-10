IT-эксперт заявил о новой мошеннической схеме

Мошенники начали притворяться бухгалтерами или работниками налоговой и писать в рабочие чаты, рассказал РИАМО IT-эксперт Владислав Кокунцыков. По его словам, иногда аферисты могут завести дубликат сим-карты реального сотрудника.

Часто звонят от имени Федеральной налоговой службы и предлагают оформить вычет. На самом деле это те же мошенники. Они убеждают открыть новую карту, иногда даже кредитную, потом присылают ссылку на «заявление», а это поддельный сайт. В итоге человек сам вводит свои данные, переводит деньги, и все исчезает, — рассказал Кокунцыков.

Эксперт объяснил, что дубликат сим-карты злоумышленники могут получить после сбора информации из открытых источников. По его словам, после этого мошенники звонят в салон связи, представляясь другим именем, а потом перехватывают все СМС и звонки.

Ранее в МВД рассказали о самых популярных мошеннических схемах. Обычно аферисты создают поддельные объявления на темы финансовых услуг, услуг ЖКХ, а также используют листовки с QR-кодами.