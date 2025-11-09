В МВД составили топ самых популярных тем объявлений мошенников МВД: мошенники чаще всего подделывают объявления об услугах ЖКХ и подработке

Мошенники для обмана россиян обычно создают поддельные объявления на темы финансовых услуг, услуг ЖКХ, а также используют листовки с QR-кодами, заявили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. Так, злоумышленники любят заманивать жертв обещаниями помочь в получении кредита, списать долги или получить срочные займы под 0%.

Также мошеннические схемы часто связаны с работой и подработкой. Например, аферисты обещают легкий заработок, быстрые деньги за «пару часов», работу для студентов и пенсионеров с высокой зарплатой. Что касается ЖКХ, то, как правило, это поддельные листовки о проверке счетчиков или сантехнических работах.

Помимо всего прочего, злоумышленники часто используют тему жилья. Например, они создают объявление о сдаче квартиры в аренду по заниженной цене. И, наконец, в фейковых объявлениях можно увидеть информацию о «социальных услугах». Это может быть якобы помощь пенсионерам, получение льгот или оформление субсидий.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян, похищая данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Аферисты предлагают жертве кредит с большим лимитом, обещая одобрить его почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей.