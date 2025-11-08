Мошенники начали обманывать россиян с виртуальными кредитками

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, похищая данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, заявили ТАСС в пресс-службе МВД РФ. По информации ведомства, аферисты предлагают жертве кредит с большим лимитом, обещая одобрить его почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей.

Для этого злоумышленники предлагают зарегистрироваться на специальном сайте, заполнить анкету с личными данными и оплатить комиссию. В результате персональная информация оказывается в руках мошенников, которые используют ее для дальнейших преступлений, в том числе хищения денег.

В МВД призвали граждан страны не верить обещаниям «одобрить кредит почти всем». Также правоохранители порекомендовали никогда не переводить предоплату до получения кредита и не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян от лица сотрудников налоговой инспекции. Злоумышленники звонят в мессенджерах и сообщают о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода. Для решения ситуации жертве предлагают подойти в территориальную инспекцию, при этом для «записи на прием» нужно сообщить код из СМС.