Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 04:51

Мошенники придумали хитроумную схему с негативной налоговой историей

МВД: мошенники придумали новую схему с якобы негативной налоговой историей

Мошенники сняли деньги с карты Мошенники сняли деньги с карты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали обманывать россиян от лица сотрудников налоговой инспекции, следует из материалов МВД РФ. Уточняется, что они стали звонить в мессенджерах и сообщать о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода, передает ТАСС.

Для урегулирования ситуации жертве предлагают подойти в территориальную инспекцию, а для записи на прием нужно сообщить код из СМС. После этого человеку звонит сотрудник Центробанка и говорит, что код из СМС он сообщил мошенникам, те взломали его учетную запись на портале госуслуг, получили доступ к его персональным данным.

Чтобы якобы выручить его из беды, злоумышленник предлагает сбережения застраховать и перевести на резервный счет. После этого в схеме появляются силовики — они рассказывают, что расследуют факт перевода денег террористам и, чтобы избежать ответственности, предлагают взять кредит, перекрывающий сумму.

Ранее начальник отдела информационной безопасности Алексей Коробченко рассказал, что современные мошенники активно разрабатывают новые, более сложные методы обмана граждан, поскольку традиционные схемы становятся легко распознаваемыми. Он сообщил о появлении двух особенно опасных тактик: подмены телефонного номера и метода «двойного агента» со взломом аккаунтов жертв.

налоги
МВД
мошенники
деньги
