Эксперт перечислил новые тактики российских аферистов

Современные мошенники активно разрабатывают новые, более сложные методы обмана граждан, поскольку традиционные схемы становятся легко распознаваемыми, заявил начальник отдела информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко в интервью РИА Новости. Он сообщил о появлении двух особенно опасных тактик: подмены телефонного номера и метода «двойного агента» со взломом аккаунтов жертв.

Из-за того, что государство и различные официальные организации реализуют целый комплекс технических и профилактических мер, россияне стали чаще распознавать мошеннические схемы, поэтому злоумышленники прибегают к более изощренным способам атак, — указал Коробченко.

Схема сим-своппинга (подмены номера) позволяет злоумышленникам получать полный контроль над мобильным номером жертвы без непосредственного взаимодействия с ней. Мошенник приходит в салон связи и осуществляет перевыпуск сим-карты на свое имя, получая таким образом доступ ко всей информации и возможность проходить двухфакторную аутентификацию. Это открывает широкие возможности для несанкционированного доступа к банковским и другим важным аккаунтам.

Метод «двойного агента» предполагает компрометацию аккаунта жертвы с последующим использованием его для социальной инженерии. Злоумышленники, получив доступ к учетным записям пользователей в мессенджерах или социальных сетях, могут рассылать сообщения от имени жертвы ее знакомым, выманивая конфиденциальную информацию или денежные средства. Специалисты рекомендуют проявлять повышенную бдительность даже при общении с известными контактами.

Ранее сообщалось, что аферисты используют новую схему обмана, представляясь бухгалтерами во время телефонных звонков для получения личных данных граждан. Злоумышленники в первую очередь пытаются выведать коды авторизации из СМС-сообщений или одноразовые пароли, поскольку именно эти данные предоставляют доступ к важным аккаунтам.