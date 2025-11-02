Мошенники начали звонить россиянам, представляясь бухгалтерами

Мошенники используют новую схему обмана, представляясь бухгалтерами во время телефонных звонков для получения личных данных граждан, заявили в МВД. Специалисты ведомства пояснили, что злоумышленники в первую очередь пытаются выведать коды авторизации из СМС-сообщений или одноразовые пароли, поскольку именно эти данные предоставляют доступ к важным аккаунтам.

Паспортные сведения сами по себе недостаточны для взлома, но используются для создания психологического давления на жертву. Далее преступники применяют отработанный сценарий с мнимыми сотрудниками правоохранительных органов, которые сообщают о фиктивных проблемах — утечке персональных данных, финансировании терроризма или других серьезных правонарушениях, якобы совершенных из-за компрометации паспортных данных.

В МВД объяснили эффективность данной схемы сочетанием официального тона общения, конкретных деталей вроде номеров кабинетов и должностей, а также ожиданием бюрократических процедур, что снижает бдительность человека и заставляет воспринимать запрос как рутинную формальность. Правоохранительные органы рекомендуют гражданам проверять через официальные каналы связи все поступающие приглашения и запросы.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил внедрить национальную программу цифровой грамотности для школьников. По словам парламентария, программа в игровом формате будет обучать детей распознаванию интернет-мошенников и потенциально опасных сообщений. Шейкин подчеркнул, что основная цель заключается не в ограничении digital-пространства для подрастающего поколения, а в формировании навыков безопасного и осознанного использования интернет-ресурсов.