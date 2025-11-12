Вооруженные силы Украины начали сбрасывать с беспилотников купюры с нанесенными на них QR-кодами, которые выдают местоположение российских бойцов, после этого по позиции начинают работать FPV-дроны, артиллерия, минометы, сообщил командир роты с позывным Физрук. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные случаи наблюдались на Запорожском направлении. Метод зафиксировали подразделения группировки войск «Восток».

Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код… Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься, — отметил он.

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях Вооруженных сил Украины. В частности, по словам источника, близкого к ситуации, предоставленная Североатлантическим альянсом радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.