В России появится купюра в 10 тыс. рублей? Что известно, кто за, кто против

В Госдуме предложили Центробанку выпустить новую рублевую купюру. Зачем это нужно, кто поддержал, кто решительно выступил против новшеств?

Когда в России выпустят купюру в 10 тыс. рублей, кто это поддерживает

Глава думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков и его соратник Роза Чемерис обратились к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить в оборот новую рублевую купюру. Банкноты номиналом в 10 тыс. рублей «объективно необходимы в современных условиях», считают они.

«Чем меньше стоят бумажные деньги, тем больше их нужно. А это лишние траты на производство, перевозку, пересчет и хранение банкнот. Пятитысячная купюра появилась в 2006 году. С учетом инфляции за это время она обесценилась в несколько раз. Сегодня 5000 рублей может не хватить, даже если вы закупаетесь продуктами на неделю», — заявил Даванков в своем Telegram-канале.

«Новые люди» призвали дать людям выбрать дизайн новой купюры, например путем голосования через «Госуслуги».

«Голосование за 500-рублевую банкноту показало, что вопрос волнует миллионы», — подчеркнул Даванков.

Кто против купюры в 10 тыс. рублей, почему

Предложение Даванкова не было встречено безоговорочным одобрением. Даже в Telegram-канале политика «большой палец вверх» поставили лишь 9 тыс. пользователей, реакции против поставили 23,5 тыс. человек.

«Так, может, сразу купюру в 50 тыс. сделаем? Какая разница, если почти все не имеют этих банкнот, а держат деньги на карте?» — задают вопросы в комментариях.

«Хорошая инициатива. Опять же, чиновники-коррупционеры спасибо скажут. Комнат для хранения денег не хватает. На самом деле я поддерживаю инициативу. Купюр должно быть много для разных случаев жизни», — иронически отозвался блогер Олег Царев.

Специалисты также негативно оценили идею Даванкова: появление новых крупных купюр поможет теневому рынку, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Естественное и понятное стремление государства — сокращать хождение наличности для усиления фискального контроля и повышения прозрачности экономики. Выпуск банкноты в 10 тыс. рублей — это шаг в противоположную сторону. Такая мера облегчит прежде всего проведение не совсем законных, а то и вовсе преступных операций», — объяснил Делягин.

Аналогичное мнение высказал научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

«Как средство накопления денег купюра в 10 тыс. рублей может быть полезна (хотя сама по себе практика длительного хранения наличных нерациональна), но при этом выпуск таких купюр может способствовать развитию теневой экономики, в том числе рисков отмывания денег», — считает Черновол.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил СМИ, что проблемы с большой массой мелких купюр в России не существует.

«Я пока не слышал жалоб от инкассаторов о том, что они якобы возят деньги контейнерами и что у них есть проблемы с инкассацией, с банкоматами. Так что пока оснований для принятия такого рода решений мы не видим. Не забывайте, что в России значительная часть расчетов, около 80%, происходит в цифровом виде. Помимо банковских карт, в стране планируют массово внедрить цифровую валюту»,— резюмировал Федоров.

