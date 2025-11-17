Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:27

Отмывшим свыше 600 млн рублей россиянам снизили сроки

Суд в Приморье смягчил наказание отмывшим более 600 млн рублей мужчинам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приморский краевой суд значительно снизил сроки лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, отмывшего свыше 600 млн рублей, сообщает региональная прокуратура. Суд переквалифицировал обвинение, исключив статью об организации преступного сообщества, после чего срок организатору Антону Семикину сократили до 7,5 лет.

Судебная коллегия Приморского краевого суда, согласившись с фактом совершения осужденными мошенничеств, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, сделала вывод о недоказанности факта организации преступного сообщества и участия в нем, — говорится в сообщении.

Изначально Семикин был приговорен к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима, а его соучастники – к срокам от девяти до 9,5 лет. После решения краевого суда наказание для остальных фигурантов также снижено до четырех-пяти лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости.

При этом суд полностью удовлетворил иск о взыскании с осужденных преступного дохода на сумму более 647 млн рублей. Прокуратура Приморья заняла позицию об отсутствии оснований для смягчения приговора и готовит кассационную жалобу.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил NEWS.ru, что бизнес-коуч Аяз Шабутдинов избежал наказания в виде 10 лет лишения свободы благодаря признанию своей вины. По его словам, блогер не имел права ходатайствовать о приговоре до судебного заседания из-за тяжести своего преступления.

