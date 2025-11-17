Отмывшим свыше 600 млн рублей россиянам снизили сроки

Приморский краевой суд значительно снизил сроки лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, отмывшего свыше 600 млн рублей, сообщает региональная прокуратура. Суд переквалифицировал обвинение, исключив статью об организации преступного сообщества, после чего срок организатору Антону Семикину сократили до 7,5 лет.

Судебная коллегия Приморского краевого суда, согласившись с фактом совершения осужденными мошенничеств, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, сделала вывод о недоказанности факта организации преступного сообщества и участия в нем, — говорится в сообщении.

Изначально Семикин был приговорен к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима, а его соучастники – к срокам от девяти до 9,5 лет. После решения краевого суда наказание для остальных фигурантов также снижено до четырех-пяти лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости.

При этом суд полностью удовлетворил иск о взыскании с осужденных преступного дохода на сумму более 647 млн рублей. Прокуратура Приморья заняла позицию об отсутствии оснований для смягчения приговора и готовит кассационную жалобу.

