Юрист объяснил, почему Шабутдинов получил именно семь лет колонии Юрист Хаминский: от 10 лет колонии Шабутдинова спасло признание вины

Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов избежал наказания в виде 10 лет лишения свободы благодаря признанию своей вины, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, блогер не имел права ходатайствовать о приговоре до судебного заседания из-за тяжести своего преступления.

Еще в мае 2025 года Шабутдинов в полном объеме признал свою вину после оглашения обвинительного заключения во время судебного заседания. Видимо, это было расценено судом как смягчающее обстоятельство, и он снизил срок наказания до семи лет по сравнению с максимальным, который составляет 10 лет, — поделился Хаминский.

Он отметил, что в российском уголовно-процессуальном законодательстве есть особый порядок принятия решения, при котором подсудимый может признать вину и попросить о вынесении приговора без суда. По словам Хаминского, в этом случае наказание не превышает две трети максимального срока. Однако, заключил юрист, этот порядок действует только для преступлений небольшой и средней тяжести.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Шабутдинова к семи годам лишения свободы. Кроме того, с него взыскали штраф в размере пяти миллионов рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере.