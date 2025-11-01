Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:32

Юрист объяснил, почему Шабутдинов получил именно семь лет колонии

Юрист Хаминский: от 10 лет колонии Шабутдинова спасло признание вины

Аяз Шабутдинов Аяз Шабутдинов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов избежал наказания в виде 10 лет лишения свободы благодаря признанию своей вины, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, блогер не имел права ходатайствовать о приговоре до судебного заседания из-за тяжести своего преступления.

Еще в мае 2025 года Шабутдинов в полном объеме признал свою вину после оглашения обвинительного заключения во время судебного заседания. Видимо, это было расценено судом как смягчающее обстоятельство, и он снизил срок наказания до семи лет по сравнению с максимальным, который составляет 10 лет, — поделился Хаминский.

Он отметил, что в российском уголовно-процессуальном законодательстве есть особый порядок принятия решения, при котором подсудимый может признать вину и попросить о вынесении приговора без суда. По словам Хаминского, в этом случае наказание не превышает две трети максимального срока. Однако, заключил юрист, этот порядок действует только для преступлений небольшой и средней тяжести.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Шабутдинова к семи годам лишения свободы. Кроме того, с него взыскали штраф в размере пяти миллионов рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

блогеры
приговоры
суды
юристы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.