Блогеру и бизнес-коучу Шабутдинову вынесли приговор Суд приговорил Аяза Шабутдинова к семи годам колонии и штрафу в 5 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, назначив ему семь лет колонии, передает ТАСС. Также на него наложили штраф в размере 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве.

Судья огласила решение, согласно которому Шабутдинов должен провести семь лет в колонии общего режима и выплатить штраф. При этом в ходе прений сторон гособвинение запрашивало для бизнес-коуча восемь лет колонии общего режима и штраф, превышающий 15 млн рублей.

Сторона защиты настаивала на том, что прокурорские сроки являются чрезмерно суровыми. Адвокаты подчеркивали, что Шабутдинов полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

По версии обвинения, блогер организовал преступную группу. Он координировал действия сообщников и размещал на подконтрольных интернет-ресурсах заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своих «образовательных программах», которые на самом деле таковыми не являлись.

Ранее стало известно, что Шабутдинов возместил ущерб в рамках рассмотрения уголовного дела о мошенничестве. Речь идет о компенсации 64 потерпевшим.