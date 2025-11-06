Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Адвокат Мишонов сообщил об обжаловании приговора блогеру Шабутдинову

Аяз Шабутдинов Аяз Шабутдинов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Защита блогера Аяза Шабутдинова направила в суд апелляционную жалобу, сообщил его адвокат Андрей Мишонов в комментарии РБК. Данное ходатайство касается обвинительного вердикта по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Подсудимый, который полностью признал свою вину, тем не менее настаивал на отсутствии прямого преступного умысла в своих действиях. По словам Мишонова, значительная часть причиненного ущерба уже была компенсирована, денежные средства возвращены 73 пострадавшим гражданам.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к семи годам колонии. Его также обязали выплатить штраф в 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве.

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявлял NEWS.ru, что Шабутдинов избежал наказания в виде 10 лет лишения свободы благодаря признанию своей вины. По его словам, блогер не имел права ходатайствовать о приговоре до судебного заседания из-за тяжести своего преступления.

