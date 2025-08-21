Юрист рассказала, как снимать наличку и не попасть под ограничения ЦБ

Чтобы не попасть под ограничения ЦБ при снятии наличных в банкомате, не следует совершать действий, которые для вас не характерны, заявила NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, банки будут обращать внимание прежде всего на «нетипичность» операции, например, если человек вдруг решил снять большую сумму денег. При этом сама сумма в данном случае значения не имеет, отметила юрист.

Самая лучшая рекомендация — не совершать действий, которые для вас не характерны. Банки будут обращать внимание не на сумму, а на типичность или нетипичность операции. Например, если вы всегда снимаете деньги небольшими суммами и тут решили получить крупную сумму. Или наоборот: если вы оплачивали расходы преимущественно безналичным путем, а теперь вдруг начала снимать наличные — это может показаться подозрительным, — сказала Гусятникова.

Ранее Банк России обнародовал девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах Среди них изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.