«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января

«Сбер» с 1 января 2026 года изменит правила обслуживания платежных счетов, к которым не привязаны банковские карты, следует из сообщения на сайте банка. Если клиент не выполнит одно из условий бесплатности, комиссия за обслуживание такого счета составит 150 рублей в месяц, а для пользователей от 14 до 21 года — 40 рублей.

Чтобы избежать списаний, можно привязать к счету бесплатную карту или получать на него зарплату. Еще один вариант — совершать покупки в интернете или по QR-коду на сумму от пяти тысяч рублей в месяц по всем счетам и картам.

Клиент также может закрыть ненужный платежный счет в офисе банка или через мобильное приложение, но только при нулевом балансе. После подачи заявки он блокируется на 30 дней, а затем закрывается.

При этом на сайте «Сбера» не разъясняется, будет ли комиссия списываться со «спящих» счетов, если клиент успеет отправить их на блокировку до конца года. Поскольку до 1 января остается меньше 30 дней, такие счета формально еще не будут считаться закрытыми.

