26 декабря 2025 в 09:52

«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января

«Сбер» начнет брать комиссию за счета без привязанных карт с 1 января

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
«Сбер» с 1 января 2026 года изменит правила обслуживания платежных счетов, к которым не привязаны банковские карты, следует из сообщения на сайте банка. Если клиент не выполнит одно из условий бесплатности, комиссия за обслуживание такого счета составит 150 рублей в месяц, а для пользователей от 14 до 21 года — 40 рублей.

Чтобы избежать списаний, можно привязать к счету бесплатную карту или получать на него зарплату. Еще один вариант — совершать покупки в интернете или по QR-коду на сумму от пяти тысяч рублей в месяц по всем счетам и картам.

Клиент также может закрыть ненужный платежный счет в офисе банка или через мобильное приложение, но только при нулевом балансе. После подачи заявки он блокируется на 30 дней, а затем закрывается.

При этом на сайте «Сбера» не разъясняется, будет ли комиссия списываться со «спящих» счетов, если клиент успеет отправить их на блокировку до конца года. Поскольку до 1 января остается меньше 30 дней, такие счета формально еще не будут считаться закрытыми.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что текущий курс рубля слишком крепкий. По его мнению, равновесный курс должен находиться в диапазоне 98–105 рублей за доллар, что позволит поддерживать баланс между интересами экспортеров и импортеров.

