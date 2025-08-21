Названы признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах ЦБ: быстрое снятие денег после оформления кредита говорит о мошенничестве

Быстрое снятие денег после оформления кредита и рост количества СМС с новых номеров являются основными признаками мошенничества при снятии наличных в банкоматах, сообщили в пресс-службе Центробанка. Также на это может указывать странное поведение клиента при обналичивании денег.

Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации. Среди них: изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах; снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, — сказано в сообщении.

Еще одним признаком мошеннической операции является перевод клиентом на свой счет свыше 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на такую же сумму. То же самое касается смены номера телефона для авторизации в интернет-банке, получения информации, что изменились характеристики смартфона, с помощью которого клиент снимает деньги, отметили в ЦБ.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества: злоумышленники предлагают установить программы удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу через мессенджеры, называясь знакомыми и предлагая «помочь» ускорить запись к врачу. Скачанный файл дает мошенникам доступ к личным данным и финансам.