Онкоуролог назвал неочевидный симптом рака мочевого пузыря

Кровь при походе в туалет может свидетельствовать о раке мочевого пузыря, заявил онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале. Медик рассказал о соответствующем случае в своей практике, когда к нему обратился мужчина-курильщик, который придерживался вредной привычки с 17 лет.

Мне исполнилось 38, надеюсь еще пожить, — обратился пациент к врачу.

По словам онкоуролога, мужчина долго не шел к врачу, не обращая внимания на кровь в стуле. Медик уточнил, что рак мочевого пузыря «в 90% случаев связан с курением сигарет». Гадзиян пояснил, что «мутации копятся в органах и тканях длительно», поэтому заболевание может дать знать о себе в любой момент.

Ранее онколог Магомед Сулиманов сообщил, что регулярное употребление горячих супов и напитков повышает риск развития рака пищевода и желудка. Острая и соленая еда может оказать такой же эффект, подчеркнул медик. По его словам, такой рацион приводит к хронической травматизации слизистой, которая впоследствии чревата воспалением и злокачественной опухолью.