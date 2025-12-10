Врач назвал смертельную опасность горячих напитков и еды

Регулярное употребление горячих супов и напитков повышает риск развития рака пищевода и желудка, заявил «Здоровью Mail» онколог Магомед Сулиманов. Острая и соленая еда может оказать такой же эффект. По его словам, такой рацион приводит к хронической травматизации слизистой, которая впоследствии чревата воспалением и злокачественной опухолью.

После травматизации ткани слизистой пытаются восстановиться. Так происходит активное нарастание новой ткани, то есть интенсивное деление клеток. И не исключена вероятность, что в какой-то момент клетки начнут делиться неправильно, что и станет причиной развития опухоли, — объяснил Сулиманов.

Врач предупредил, что рак пищевода и желудка — одни из самых серьезных онкологических заболеваний. В качестве профилактики он посоветовал каждый раз ждать пока остынут супы или напитки, а также меньше солить и перчить блюда.

Ранее врач Елена Павлова заявила, что лапша быстрого приготовления может спровоцировать развитие инфаркта, если употреблять ее на регулярной основе. По ее словам, повышенное содержание соли в бульоне увеличивает нагрузку на сердце.