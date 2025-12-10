ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:46

Врач назвал смертельную опасность горячих напитков и еды

Врач Сулиманов: употребление горячих напитков и еды повышает риск развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Регулярное употребление горячих супов и напитков повышает риск развития рака пищевода и желудка, заявил «Здоровью Mail» онколог Магомед Сулиманов. Острая и соленая еда может оказать такой же эффект. По его словам, такой рацион приводит к хронической травматизации слизистой, которая впоследствии чревата воспалением и злокачественной опухолью.

После травматизации ткани слизистой пытаются восстановиться. Так происходит активное нарастание новой ткани, то есть интенсивное деление клеток. И не исключена вероятность, что в какой-то момент клетки начнут делиться неправильно, что и станет причиной развития опухоли, — объяснил Сулиманов.

Врач предупредил, что рак пищевода и желудка — одни из самых серьезных онкологических заболеваний. В качестве профилактики он посоветовал каждый раз ждать пока остынут супы или напитки, а также меньше солить и перчить блюда.

Ранее врач Елена Павлова заявила, что лапша быстрого приготовления может спровоцировать развитие инфаркта, если употреблять ее на регулярной основе. По ее словам, повышенное содержание соли в бульоне увеличивает нагрузку на сердце.

заболевания
здоровье
врачи
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пензе «10-летнего мальчика» за порно для школьниц отправили в колонию
Россиянам объяснили, обязательно ли оплачивать услуги ЖКХ в декабре дважды
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.