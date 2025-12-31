В США признали, что «чары» Трампа не действуют на Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в процессе переговоров с Москвой начал подозревать, что переоценил свои способности очаровывать президента России Владимира Путина, пишет New York Times. По данным издания, республиканец пришел к такому выводу вскоре после окончания пасхального перемирия, которое вводилось в апреле.

Президент Трамп начал подозревать, что совершенно переоценил возможности в очаровании Путина, — говорится в публикации.

Ранее Трамп назвал своего специального посланника Кита Келлога «идиотом» после его слов об «отважности» украинского президента Владимира Зеленского. После завершения Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале, Келлог пришел к республиканцу обсудить результаты. В ходе этой беседы спецпосланник американского лидера сделал комплимент Зеленскому.

До этого стало известно, что Трамп может занять нейтральную позицию в случае военного ответа России на недавнюю террористическую атаку Киева. Известно, что Трампа возмутила попытка ВСУ атаковать резиденцию на Валдае. Он добавил, что получил информацию лично от российского коллеги.