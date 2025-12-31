Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 16:36

В США признали, что «чары» Трампа не действуют на Путина

NYT: Трамп усомнился в своих способностях очаровать Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru
Глава Белого дома Дональд Трамп в процессе переговоров с Москвой начал подозревать, что переоценил свои способности очаровывать президента России Владимира Путина, пишет New York Times. По данным издания, республиканец пришел к такому выводу вскоре после окончания пасхального перемирия, которое вводилось в апреле.

Президент Трамп начал подозревать, что совершенно переоценил возможности в очаровании Путина, — говорится в публикации.

Ранее Трамп назвал своего специального посланника Кита Келлога «идиотом» после его слов об «отважности» украинского президента Владимира Зеленского. После завершения Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале, Келлог пришел к республиканцу обсудить результаты. В ходе этой беседы спецпосланник американского лидера сделал комплимент Зеленскому.

До этого стало известно, что Трамп может занять нейтральную позицию в случае военного ответа России на недавнюю террористическую атаку Киева. Известно, что Трампа возмутила попытка ВСУ атаковать резиденцию на Валдае. Он добавил, что получил информацию лично от российского коллеги.

Владимир Путин
Дональд Трамп
США
переговоры
