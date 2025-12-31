Супругу бывшего мужа жены Джо Байдена нашли мертвой после семейной ссоры

В США при загадочных обстоятельствах умерла Линда Стивенсон — супруга бывшего мужа Джилл Байден Билла Стивенсона, сообщает полиция округа Ньюкасла. Тело 64-летней женщины обнаружили в ее доме после сообщений о бытовом конфликте. Полицейские пытались ее реанимировать, но у них ничего не вышло.

Войдя в дом, сотрудники обнаружили 64-летнюю Линду Стивенсон без сознания в гостиной. Полицейские немедленно оказали первую помощь, однако, несмотря на их усилия, Линда Стивенсон позже скончалась. Детективы из отдела уголовных расследований прибыли на место происшествия, — говорится в пресс-релизе.

Тело женщины передали в управление судебно-медицинской экспертизы. Там будет проведена аутопсия для установления точной причины и обстоятельств ее смерти.

Джилл Байден состояла в браке со Стивенсоном в 1970–1975 годах, когда училась в колледже. Позже она не раз признавалась, что этот союз стал для нее тяжелым жизненным испытанием. В 1977 году Джилл вышла замуж за Джо Байдена, который впоследствии стал президентом США.

