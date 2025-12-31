Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 16:19

Супругу бывшего мужа жены Джо Байдена нашли мертвой после семейной ссоры

В США расследуют загадочную смерть супруги бывшего мужа Джилл Байден

Джо Байден, Джилл Байден Джо Байден, Джилл Байден Фото: Mandel Ngan — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В США при загадочных обстоятельствах умерла Линда Стивенсон — супруга бывшего мужа Джилл Байден Билла Стивенсона, сообщает полиция округа Ньюкасла. Тело 64-летней женщины обнаружили в ее доме после сообщений о бытовом конфликте. Полицейские пытались ее реанимировать, но у них ничего не вышло.

Войдя в дом, сотрудники обнаружили 64-летнюю Линду Стивенсон без сознания в гостиной. Полицейские немедленно оказали первую помощь, однако, несмотря на их усилия, Линда Стивенсон позже скончалась. Детективы из отдела уголовных расследований прибыли на место происшествия, — говорится в пресс-релизе.

Тело женщины передали в управление судебно-медицинской экспертизы. Там будет проведена аутопсия для установления точной причины и обстоятельств ее смерти.

Джилл Байден состояла в браке со Стивенсоном в 1970–1975 годах, когда училась в колледже. Позже она не раз признавалась, что этот союз стал для нее тяжелым жизненным испытанием. В 1977 году Джилл вышла замуж за Джо Байдена, который впоследствии стал президентом США.

Ранее скончалась Татьяна Шлоссберг, американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди. Ей было всего лишь 35 лет. В ноябре в журнале The New Yorker было опубликовано эссе Шлоссберг, в котором она поделилась историей своей борьбы с лейкемией. Врачи обнаружили болезнь вскоре после рождения ребенка.

Джо Байден
смерти
трупы
полиция
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка
Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Димитрова
Раскрыты новые подробности о попавших в ДТП в Таиланде россиянах
В Самаре закрыли небо
Поляки избили украинца из-за его национальности
«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год
В Совете Федерации назвали главное достояние страны
Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева
Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы
Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»
Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза
Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск
Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео
На «Каспии» произошло смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.