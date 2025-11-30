День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 19:34

Названы шесть симптомов рака, которые проявляются при украшении елки

Sun: шесть скрытых симптомов рака могут проявиться при украшении елки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Шесть симптомов, проявляющихся при украшении елки, могут оказаться признаками онкологии, сообщили в издании The Sun со ссылкой на медиков. Эксперты подчеркнули, что не все из них четко сигнализируют о наличии рака, однако могут послужить поводом для обращения к врачу.

По информации издания, размещая рождественские декорации, стоит обратить внимание на постоянное головокружение, одышку, необъяснимые боли в теле, сильную хрипоту в горле, усталость и чрезмерное потоотделение. Эти сигналы могут говорить о различных типах онкологии — от лимфомы до опухоли мозга.

Ранее старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии НТПБ Сеченовского университета кандидат медицинских наук Екатерина Орлова рассказала, что правило ABCDE поможет распознать меланому на ранней стадии. По ее словам, при изучении родинки стоит обратить внимание на асимметрию (asymmetry), границы (border), цвет (color), диаметр (diameter) и изменения (evolution).

До этого врач Лиана Казарян сообщила, что внезапное появление пигментных пятен может быть симптомом меланомы. По ее словам, если родинки изменяют форму, цвет и размер, то есть признаки злокачественного новообразования.

Читайте также
Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России
Культура
Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России
«Обнаружили в апреле»: названа причина смерти актера Шиловского
Культура
«Обнаружили в апреле»: названа причина смерти актера Шиловского
Силы и крепости духа: бесплатные открытки к началу Рождественского поста
Семья и жизнь
Силы и крепости духа: бесплатные открытки к началу Рождественского поста
Морковный кекс «Рождественский» — праздничный, но без дорогих продуктов. Запах как в кондитерской на весь дом
Общество
Морковный кекс «Рождественский» — праздничный, но без дорогих продуктов. Запах как в кондитерской на весь дом
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
рак
Рождество
болезни
признаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Жертва мошенников отдал деньги и добровольно отправился в ссылку
Лимузин Hummer превратили в грузовик с кузовом от «Газели»
В Таганроге раскрыли масштаб режима ЧС после атаки ВСУ
Зеленский все еще выбирает замену Ермаку из четырех кандидатов
WhatsApp — все? Почему мессенджер импортозаместили в России, кто против
Главная битва СВО, мрак в Киеве, угрозы Ермака: что будет дальше
Исследование вскрыло гендерный разрыв в усталости
США форсировали мирные переговоры из-за важного преимущества России
Участок трассы парализовало из-за разлившегося бензина
Как выбрать модную и практичную шапку на зиму 2025–2026
Считавшаяся утерянной картина Рубенса была продана за €2,3 млн
Примирение с Бондарчуком, США, «Метод-3»: как живет Паулина Андреева
Названы шесть симптомов рака, которые проявляются при украшении елки
«Я надел шапку»: бойцы СВО обратились к самым важным людям в День матери
«Штурм последней надежды»: что готовят ВСУ в Сумах, планы контрудара
Школьница выпала из окна и сломала позвоночник
Калкин раскрыл интересную деталь о своих детях и фильме «Один дома»
Путину вручили желанный подарок во время визита в Бишкек
В России серьезно взялись за обеление экономики
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.