Названы шесть симптомов рака, которые проявляются при украшении елки Sun: шесть скрытых симптомов рака могут проявиться при украшении елки

Шесть симптомов, проявляющихся при украшении елки, могут оказаться признаками онкологии, сообщили в издании The Sun со ссылкой на медиков. Эксперты подчеркнули, что не все из них четко сигнализируют о наличии рака, однако могут послужить поводом для обращения к врачу.

По информации издания, размещая рождественские декорации, стоит обратить внимание на постоянное головокружение, одышку, необъяснимые боли в теле, сильную хрипоту в горле, усталость и чрезмерное потоотделение. Эти сигналы могут говорить о различных типах онкологии — от лимфомы до опухоли мозга.

Ранее старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии НТПБ Сеченовского университета кандидат медицинских наук Екатерина Орлова рассказала, что правило ABCDE поможет распознать меланому на ранней стадии. По ее словам, при изучении родинки стоит обратить внимание на асимметрию (asymmetry), границы (border), цвет (color), диаметр (diameter) и изменения (evolution).

До этого врач Лиана Казарян сообщила, что внезапное появление пигментных пятен может быть симптомом меланомы. По ее словам, если родинки изменяют форму, цвет и размер, то есть признаки злокачественного новообразования.