День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:56

Врач рассказала, как распознать опасную родинку

Врач Орлова: правило ABCDE поможет выявить опасную родинку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правило ABCDE поможет распознать меланому на ранней стадии, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии НТПБ Сеченовского университета Екатерина Орлова. Она посоветовала обратить внимание еще на несколько признаков.

Обращайте внимание на зуд, жжение, болезненность или кровоточивость. Также должно насторожить появление корочек, воспалений вокруг невуса, его быстрый рост или возникновение новых пятен рядом, — рассказала Орлова.

Она объяснила, что правило ABCDE строится на признаках, которые необходимо проверить: асимметрия (asymmetry), границы (border), цвет (color), диаметр (diameter) и изменения (evolution). По словам врача, родинки должны быть симметричными, равномерными и не изменяться со временем.

Ранее врач Лиана Казарян рассказала, что внезапное появление пигментных пятен может быть симптомом меланомы. По ее словам, если родинки изменяют форму, цвет и размер, то есть признаки злокачественного новообразования.

меланомы
родинки
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, к чему приведет заморозка тарифов
Ветеринары из Москвы спасли кота с более чем 20 пулевыми ранениями
Желающего «стать шахидом» мигранта задержали в российском городе
Педиатр ответила, можно ли отправлять ребенка в школу с насморком
Трихолог назвала признаки, когда выпадение волос нельзя считать нормой
МакSим трогательно высказалась о матерях
Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.