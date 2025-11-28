Врач рассказала, как распознать опасную родинку

Правило ABCDE поможет распознать меланому на ранней стадии, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии НТПБ Сеченовского университета Екатерина Орлова. Она посоветовала обратить внимание еще на несколько признаков.

Обращайте внимание на зуд, жжение, болезненность или кровоточивость. Также должно насторожить появление корочек, воспалений вокруг невуса, его быстрый рост или возникновение новых пятен рядом, — рассказала Орлова.

Она объяснила, что правило ABCDE строится на признаках, которые необходимо проверить: асимметрия (asymmetry), границы (border), цвет (color), диаметр (diameter) и изменения (evolution). По словам врача, родинки должны быть симметричными, равномерными и не изменяться со временем.

Ранее врач Лиана Казарян рассказала, что внезапное появление пигментных пятен может быть симптомом меланомы. По ее словам, если родинки изменяют форму, цвет и размер, то есть признаки злокачественного новообразования.