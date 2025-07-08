Стало известно о состоянии девочки с «маской Бэтмена» после операции Луне Феннер с «маской Бэтмена» провели шестичасовую операцию в Петербурге

В Санкт-Петербурге врачи успешно провели сложную пластическую операцию Луне Феннер из США, которая родилась с большим невусом на лице, рассказала ТАСС пластический хирург, доктор медицинских наук Ольга Филиппова. Теперь у девочки осталось удалить лишь два небольших фрагмента рубцовой ткани возле носа.

Операция длилась почти шесть часов и оказалась масштабнее, чем планировалось. У Луны практически все лицо покрыто здоровой кожей, сохранились лишь маленькие участки возле крыльев носа, которые будут удалены позже. Врач отметила, что кожа на лбу и носу теперь чистая, а глаза закрываются нормально.

Во время операции хирурги удалили три тканевых экспандера, установленных в мае для растяжения кожи. С их помощью удалось выполнить пластику и убрать большую часть рубцов в центральной зоне лица, а также полностью очистить лоб. Первая перевязка назначена через 10-12 дней, после чего начнется дальнейший этап восстановления.

Ранее девятилетняя жительница американского штата Калифорния умерла после визита к стоматологу. Операция была сделана под общим наркозом, после него девочка очнулась на некоторое время, а потом уснула навсегда. Родители по приезде домой не смогли ее добудиться и отправились в детскую больницу Rady в Сан-Диего. Там врачи констатировали смерть.