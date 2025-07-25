Стало известно, кому лучше воздержаться от загара Цитолог Буланов: людям с множественными родинками лучше отказаться от загара

Загар — это не признак здоровья, а реакция кожи на повреждение от ультрафиолетового излучения, заявил в интервью РИАМО цитолог Дмитрий Буланов. По его словам, солнечные ванны противопоказаны людям с большим количеством родинок (невусов) и светлой кожей.

Чтобы минимизировать вред от солнца, нужно следовать нескольким правилам. Выбирайте безопасные часы — до 11:00 и после 17:00. В это время УФ-индекс ниже. <…> Носите защитную одежду, шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки. Избегайте соляриев — они способствуют старению кожи и повышают риск меланомы не меньше, чем солнце, — сказал врач.

До этого дерматовенеролог Артур Старовойтов посоветовал людям со множеством родинок носить легкую, но плотную одежду, так как такой гардероб будет более безопасным для здоровья. Он напомнил, что крупные или выпуклые невусы можно заклеить пластырем или защитить солнцезащитным средством с высоким SPF. По мнению врача, такому типу пациентов также стоит полностью отказаться от посещения соляриев.