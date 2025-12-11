Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В бывшей республике СССР запретили покупку квартир за наличные

В Узбекистане запретили покупать квартиры и автомобили за наличные

В Узбекистане теперь нельзя рассчитываться наличными за определенные товары и услуги, соответствующий указ президента Шавката Мирзиеева опубликован в Национальной базе данных законодательства республики. Так, с 1 апреля 2026 года в стране будет введен запрет на покупку алкоголя, табака, недвижимости, автомобилей и товаров стоимостью свыше 25 млн сумов (около 160 тыс. рублей) за наличные средства.

Для покупки этих товаров и оплаты услуг необходимо будет воспользоваться безналичными платежами или QR-кодами. Также будут введены ограничения на оплату услуг государственных органов, оплату электроэнергии, газа и воды, продажу бензина и другие категории товаров. Правительство страны надеется, что эти меры повысят прозрачность финансовых операций и сократят использование наличных средств к 2030 году.

Ранее инвестиционный аналитик Олег Абелев рекомендовал россиянам иметь при себе наличные деньги. Для Москвы и Санкт-Петербурга это 5–7 тыс. рублей, для регионов — 2–5 тыс. Он отметил, что платежи наличными популярны в сфере услуг из-за невыгодности приема карт для микробизнеса. За последние годы объем наличных денег снизился примерно на 50%.

Узбекистан
наличные
запреты
покупки
