Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:00

Еще один мировой лидер осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Президент Узбекистана в разговоре с Путиным осудил атаку ВСУ на его резиденцию

Шавкат Мирзиёев Шавкат Мирзиёев Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку ВСУ на его резиденцию в Новгородской области, сообщает пресс-служба Кремля. Лидер союзного государства высказал возмущение в связи с инцидентом, оценив его как безрассудные террористические действия.

Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию Президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели обеспокоен в связи с сообщениями об атаке ВСУ на госрезиденцию Путина. Он призвал все стороны, участвующие в переговорном процессе по мирному урегулированию на Украине, воздержаться от провокаций.

До этого МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщал, что ОАЭ заняли принципиальную позицию, осудив попытку нападения на резиденцию Путина украинскими дронами. Власти ОАЭ назвали нападение, произошедшее 29 декабря, гнусным преступлением. Дипломаты выразили полную поддержку Москве и жестко раскритиковали действия Киева, поставившие под угрозу международную безопасность.

Узбекистан
президенты
Шавкат Мирзиёев
осуждение
атаки ВСУ
резиденции
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда
Москвичам напомнили о штрафах за петарды и салюты
Голикова призвала освободить женщин от выбора между работой и семьей
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.