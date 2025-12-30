Еще один мировой лидер осудил атаку ВСУ на резиденцию Путина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным осудил атаку ВСУ на его резиденцию в Новгородской области, сообщает пресс-служба Кремля. Лидер союзного государства высказал возмущение в связи с инцидентом, оценив его как безрассудные террористические действия.

Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию Президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели обеспокоен в связи с сообщениями об атаке ВСУ на госрезиденцию Путина. Он призвал все стороны, участвующие в переговорном процессе по мирному урегулированию на Украине, воздержаться от провокаций.

До этого МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщал, что ОАЭ заняли принципиальную позицию, осудив попытку нападения на резиденцию Путина украинскими дронами. Власти ОАЭ назвали нападение, произошедшее 29 декабря, гнусным преступлением. Дипломаты выразили полную поддержку Москве и жестко раскритиковали действия Киева, поставившие под угрозу международную безопасность.