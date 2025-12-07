Россиянам назвали сумму, которую нужно всегда иметь в наличных

Россиянам следует всегда иметь при себе определенную сумму денег наличными, несмотря на распространенность банковских терминалов, заявил инвестиционный аналитик Олег Абелев. По его словам, которые приводит «Прайм», для Москвы и Петербурга — это от пяти до семи тысяч рублей, для регионов — от двух до пяти тысяч.
Сохраняются платежи наличными в сфере услуг: магазинах, парикмахерских, на рынках, кафе и так далее. Часто микробизнес сам инициирует процесс оплаты наличными. Ведь им невыгодно принимать оплату в картах из-за оплаты банковского эквайринга, — отметил Абелев.
Аналитик обратил внимание, что объем наличных в обращении существенно снизился, чему способствовали тренды в экономике. За последние несколько лет, добавил он, объем сократился примерно наполовину.
Ранее инвестор Сергей Гришин заявлял, что хранение сбережений в рублях наличными является худшим вариантом вложения денег в 2026 году. Он выразил мнение, что российская валюта переоценена и может резко обесцениться. На втором месте в его рейтинге — акции высокотехнологичных компаний США. Гришин считает, что они переоценены из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Третьей и самой рискованной инвестицией эксперт считает золото.