07 декабря 2025 в 08:40

Россиянам назвали сумму, которую нужно всегда иметь в наличных

Аналитик Абелев призвал россиян иметь при себе до семи тысяч рублей наличными

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россиянам следует всегда иметь при себе определенную сумму денег наличными, несмотря на распространенность банковских терминалов, заявил инвестиционный аналитик Олег Абелев. По его словам, которые приводит «Прайм», для Москвы и Петербурга — это от пяти до семи тысяч рублей, для регионов — от двух до пяти тысяч.

Сохраняются платежи наличными в сфере услуг: магазинах, парикмахерских, на рынках, кафе и так далее. Часто микробизнес сам инициирует процесс оплаты наличными. Ведь им невыгодно принимать оплату в картах из-за оплаты банковского эквайринга, — отметил Абелев.

Аналитик обратил внимание, что объем наличных в обращении существенно снизился, чему способствовали тренды в экономике. За последние несколько лет, добавил он, объем сократился примерно наполовину.

Ранее инвестор Сергей Гришин заявлял, что хранение сбережений в рублях наличными является худшим вариантом вложения денег в 2026 году. Он выразил мнение, что российская валюта переоценена и может резко обесцениться. На втором месте в его рейтинге — акции высокотехнологичных компаний США. Гришин считает, что они переоценены из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Третьей и самой рискованной инвестицией эксперт считает золото.

