25 декабря 2025 в 17:30

Эксперт назвал главную опасность займов у серых кредиторов

Юрист Русяев: обращение к нелегальным МФО грозит беспределом коллекторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обращение к нелегальным кредиторам несет в себе высокие юридические риски, главный из которых — угроза столкнуться с неправомерными методами взыскания долга при полном отсутствии надзора со стороны Центробанка. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев.

Кредиторы, не включенные в реестры ЦБ и не имеющие одобренных моделей оценки дохода, не вправе профессионально выдавать потребительские займы. Их договоры несут повышенную угрозу неправомерных методов взыскания, отсутствия надзорного контура ЦБ, неопределенности правовой квалификации условий, высоких шансов на злоупотребления при расчете полной стоимости займа и навязывания дополнительных платежей, которые могут быть замаскированы под иные договорные конструкции, – сказал Русяев.

При этом, как отметил эксперт, рынок легальных микрозаймов продолжает функционировать. Кредитные организации могут работать на законных основаниях при обязательном условии — их включении в соответствующий реестр Банка России. Проверить статус любой МФО можно через официальный сервис регулятора «Проверить участника финансового рынка», добавил Русяев.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ намерен ужесточить контроль над рынком микрофинансирования, с 2026 года компаниям запретят использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд. По мнению регулятора, это поможет снизить закредитованность населения.

кредиты
коллекторы
мфо
Центробанк РФ
Екатерина Свинова
Е. Свинова
