Коллекторы взялись за долги заемщиков МФО: как избежать общения с ними

В 2025 году коллекторы скупили рекордное количество проблемных долгов у микрофинансовых компаний. Для клиентов МФО это означает возросшие риски столкнуться с профессиональным взысканием. NEWS.ru рассказывает о ключевых правилах, которые позволят заемщикам не допустить перехода своего микрозайма в руки коллекторских агентств.

Почему люди становятся должниками

Объем рынка коллекторских услуг в 2025 году, по данным сервиса ID Collect, впервые превысил психологически важную отметку в 100 млрд рублей, показав рост на 27% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов связывает подобную динамику с поведенческими факторами заемщиков, среди которых ключевую роль играет финансовая неграмотность и легкомысленное отношение к долгам. По его словам, многие люди оформляют потребительские кредиты для удовлетворения сиюминутных желаний.

«Как правило, речь идет о незначительных суммах, и в этом кроется подвох. Возникает соблазн взять новый заем — например, на телефон, потом на диван. В итоге у человека накапливается несколько кредитных обязательств, а осознание общего объема долга может привести к чувству беспомощности или даже депрессии», — рассуждает эксперт.

Этот защитный механизм создает иллюзию безопасности, позволяя продолжать тратить деньги, будто долгов не существует. Однако именно такая неверная оценка собственного финансового положения, усугубленная внезапными жизненными кризисами — болезнью, потерей работы или утратой близких, и приводит к наиболее тяжелым последствиям.

Как отмечает Ефанов, подобные ошибки особенно опасны для заемщиков, уже имеющих опыт попадания в долговую яму. При оформлении новых кредитов таким клиентам необходимо быть вдвойне осторожными, отметил он.

Какие последствия ждут должника

Для заемщиков, столкнувшихся с просрочкой, наступает этап правовых последствий. Как пояснила NEWS.ru кандидат экономических наук Мария Ермилова, международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, ключевое — не игнорировать проблему и знать свои права.

«Законодательство строго ограничивает методы работы коллекторов: под запретом угрозы, порча имущества, а также звонки родственникам или коллегам без прямого согласия должника. Однако важно понимать, что бездействие со стороны заемщика только усугубляет ситуацию», — отметила эксперт.

Если договориться не удается, следующим шагом становится суд. Судья, рассмотрев дело, может вынести решение о принудительном взыскании долга — через арест имущества или удержание части заработной платы. Судебная практика, как подчеркнула Ермилова, подтверждает высокую эффективность этого механизма в пользу кредиторов.

Как предотвратить передачу долга коллекторам

Чтобы не стать жертвой коллекторов, необходимо ответственно подходить к любым заимствованиям, советуют эксперты. Ермилова рекомендует перед оформлением займа следовать нескольким ключевым правилам.

Прежде всего, требуется реалистично оценить свои финансовые возможности. Основной причиной попадания в долговую ловушку часто становится переоценка собственной способности быстро вернуть деньги. Поэтому прежде стоит проанализировать стабильность и величину доходов, размер накоплений и существующих обязательств, составить для наглядности личный баланс активов и пассивов.

Во-вторых, необходимо внимательно изучать все условия договора, особенно размер процентной ставки, график погашения и штрафные санкции за просрочку.

Наконец, критически важно выбирать надежные организации. Перед обращением в МФО стоит убедиться в наличии у нее действующей лицензии Центрального банка России, указывает Ермилова.

Что делать, когда нечем платить по кредиту

Первым и самым важным действием должен стать прямой контакт с кредитором. Связываться с МФО или банком нужно сразу, как только возникают первые признаки сложностей: многие организации предлагают варианты реструктуризации долга или официальную отсрочку платежа (кредитные каникулы).

Кроме того, не стоит пренебрегать возможностями государственной или социальной поддержки, которая может быть доступна в кризисных ситуациях. Если долговая ситуация кажется особенно запутанной или давление коллекторов возрастает, целесообразно обратиться за профессиональной консультацией к юристу или финансовому советнику.

«Если кредитов несколько, то первым делом нужно гасить кредит с наибольшей ставкой, потом с процентом поменьше и так далее», — говорит Ефанов. Это не всегда бывает легко сделать психологически, особенно, если долгов с высоким процентом больше, чем с низким.

В качестве альтернативы можно выбрать путь наименьшего сопротивления: начать с погашения самых небольших по размеру кредитов, а затем постепенно переходить к более крупным. Этот подход менее выгоден финансово, но для многих он оказывается более комфортным с точки зрения мотивации и ощущения прогресса.

Еще одним действенным решением может стать консолидация долгов — оформление одного нового кредита на более выгодных условиях, за счёт которого погашаются все старые обязательства, заключил эксперт.

