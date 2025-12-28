Новый год — 2026
Двое спортсменов превратили баскетбол в бокс во время игры

Баскетболисты Альварадо и Уильямс устроили драку во время матча

Хосе Альварадо Хосе Альварадо Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Во время матча NBA между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз» произошла драка с участием игроков Хосе Альварадо и Марка Уильямса. Конфликт начался после обмена толчками и завершился ударом защитника «Пеликанс» в челюсть центрового «Санз», после чего оба спортсмена были удалены с площадки.

Инцидент произошел в третьей четверти встречи, закончившейся со счетом 114:123. После просмотра видеоповтора судьи приняли решение дисквалифицировать обоих баскетболистов, а разгневанный Альварадо ушел в подтрибунное помещение.

Ранее форвард саудовского клуба «Аль-Ахли» и сборной Англии Айван Тоуни был задержан после участия в драке в лондонском баре. Инцидент произошел в ночь на 7 декабря, когда между футболистом и другим посетителем заведения возник конфликт, начавшийся после попытки болельщика обнять спортсмена для совместного фото.

Кроме того, на всероссийском турнире по борьбе на поясах «Куреш-2025» в Симферополе произошла массовая потасовка, из-за которой соревнования были приостановлены. Конфликтная ситуация возникла непосредственно на борцовском ковре между спортсменами команд из Крыма и Ставропольского края.

