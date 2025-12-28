Австралийцы запротестовали против американских подлодок с ядерным оружием ABC: в Австралии обеспокоены, что в стране будут обслуживаться подлодки США

В Австралии обеспокоены, что в страну будут заходить подлодки США с возможностью оснащения ядерным оружием, сообщает телеканал ABC. В частности, в городе Рокингем, где с 2027 года на военной базе HMAS Stirling будут проходить обслуживание субмарины класса Virginia, прошли встречи представителей ВМС и местного населения.

Некоторые из выступающих выражают опасения по поводу радиоактивных отходов и вероятности, что подлодки США класса Virginia будут оснащены ядерным оружием в будущем, — говорится в публикации телеканала.

Ранее сообщалось, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку. Сумма сделки составит около $2 млрд (155 млрд рублей). Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет. График поставки может сдвинуться, однако стороны считают сроки реалистичными, говорится в публикации.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил Южной Корее создать атомную подводную лодку в Филадельфии. Глава Белого дома подчеркнул укрепление военного партнерства между двумя странами.