Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подводную лодку

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил Южной Корее создать атомную подводную лодку в Филадельфии. Соответствующее заявление было обнародовано на его странице в социальной сети Truth Social. Глава Штатов подчеркнул укрепление военного партнерства между двумя странами.

Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных, — сказано в публикации.

Также Трамп отметил, что Сеул согласился заплатить $350 млрд, чтобы получить снижение пошлин. Дополнительно, южнокорейские компании заявили о желании инвестировать в экономику США $600 млрд.

Ранее во время визита в Южную Корею Трампа угостили специально созданным «десертом миротворца» — брауни с золотым декором, который подавали с сезонными фруктами и гречишным чаем. В рамках мероприятия американский лидер также получил позолоченную копию короны древнего государства Силла и высшую государственную награду — орден «Мугунхва».

Вместе с этим Южная Корея сократила взаимодействие с НАТО, сосредоточившись на решении внутренних экономических проблем и диалоге с администрацией Трампа. При этом проект сотрудничества с азиатскими странами НАТО-AP4 в настоящее время не обсуждается, поскольку страны Альянса также заняты внутренними вызовами.