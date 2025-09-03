Девушку футболиста увезли в больницу из-за очень большого члена партнера

Девушку бывшего футболиста английского «Уотфорда» Виктора Ибарбо в 2010-х годах увезли в больницу из-за очень большого члена игрока, рассказал на подкасте PostUnited его экс-одноклубник Аллан Ньом. Он отметил, что никогда в жизни не видел подобных размеров.

Ньом также вспомнил, как впервые увидел его в душе. Он заявил, что «член Ибарбо доходил до середины ноги», а также рассказал, что во время выступления Ибарбо за итальянский «Кальяри» одну из его девушек даже госпитизировали. В заключении врачи написали Ибарбо в 2010-х, а потом вдруг вспомнил, как «впервые увидел его член» в душе в «Уотфорде».

По словам Ньома, он не видел такого никогда в жизни: «член доходил до середины ноги». Когда Ибарбо играл в «Кальяри», одну из его девушек даже госпитализировали: в заключении врачей было написано, что у ее партнера «оказался слишком большой член».

Ранее тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, что защитник Умар Сако потерял сознание в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Встреча завершилась со счетом 1:1.