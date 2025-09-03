Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:55

Девушку футболиста увезли в больницу из-за очень большого члена партнера

Виктор Ибарбо Виктор Ибарбо Фото: Nicolas Lambert/Global Look Press

Девушку бывшего футболиста английского «Уотфорда» Виктора Ибарбо в 2010-х годах увезли в больницу из-за очень большого члена игрока, рассказал на подкасте PostUnited его экс-одноклубник Аллан Ньом. Он отметил, что никогда в жизни не видел подобных размеров.

По словам Ньома, он не видел такого никогда в жизни: «член доходил до середины ноги». Когда Ибарбо играл в «Кальяри», одну из его девушек даже госпитализировали: в заключении врачей было написано, что у ее партнера «оказался слишком большой член».

Ранее тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, что защитник Умар Сако потерял сознание в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Встреча завершилась со счетом 1:1.

