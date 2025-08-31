Футболист «Ростова» отключился на поле в разгар матча Футболист «Ростова» Сако потерял сознание в матче РПЛ с «Ахматом»

Футболист «Ростова» Умар Сако потерял сознание в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», рассказал тренер ростовчан Джонатан Альба, его слова передает «Матч ТВ». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Он потерял сознание. И вообще не понимал, что происходит. Я видел по его лицу, что он не мог продолжать, — отметил тренер.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает девятое место с девятью очками. «Ростов» располагается на 13 строчке, имея в активе пять баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 15 очками.

Ранее нападающий брянского «Динамо» Кирилл Могель выбыл до конца сезона. Спортсмен порвал крестообразную связку во время сальто после гола в ворота «Оренбурга-2». Теперь у футболиста впереди операция и долгое восстановление.

До этого игрок Dallas Cowboys Си Ди Лэмб преждевременно начал праздновать победу и случайно оказался на пути у судьи. Рефери, двигаясь вдоль бровки, не заметил спортсмена и на полном ходу врезался в него. Оба отделались легкими ушибами и вернулись к игре.