Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:38

Футболист угодил в больницу, после того как сделал сальто в честь гола

Неудачно исполнившему сальто футболисту Кириллу Могилю предстоит операция

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нападающий брянского «Динамо» Кирилл Могель выбыл до конца сезона, передает Telegram-канал клуба. Спортсмен порвал крестообразную связку во время сальто после гола в ворота «Оренбурга-2». Теперь у футболиста впереди операция и долгое восстановление.

Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей и меньше думать, как отпраздновать гол!отметили в клубе.

Встреча состоялась 10 августа и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0. Могель забил гол и решил отпраздновать успех сальто, однако при приземлении повредил колено и не смог продолжить игру.

Ранее игрок Dallas Cowboys Си Ди Лэмб преждевременно начал праздновать победу и случайно оказался на пути у судьи. Рефери, двигаясь вдоль бровки, не заметил спортсмена и на полном ходу врезался в него. Видео их столкновения разлетелось по соцсетям. Сам Лэмб позже признался, что даже не видел арбитра и был удивлен случившимся. Оба отделались легкими ушибами и вернулись к игре.

футболисты
травмы
спортсмены
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
«Кот упал с лежанки»: в Ростове-на-Дону рассказали о взрыве беспилотника
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.