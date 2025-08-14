Футболист угодил в больницу, после того как сделал сальто в честь гола

Нападающий брянского «Динамо» Кирилл Могель выбыл до конца сезона, передает Telegram-канал клуба. Спортсмен порвал крестообразную связку во время сальто после гола в ворота «Оренбурга-2». Теперь у футболиста впереди операция и долгое восстановление.

Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей и меньше думать, как отпраздновать гол! — отметили в клубе.

Встреча состоялась 10 августа и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0. Могель забил гол и решил отпраздновать успех сальто, однако при приземлении повредил колено и не смог продолжить игру.

Ранее игрок Dallas Cowboys Си Ди Лэмб преждевременно начал праздновать победу и случайно оказался на пути у судьи. Рефери, двигаясь вдоль бровки, не заметил спортсмена и на полном ходу врезался в него. Видео их столкновения разлетелось по соцсетям. Сам Лэмб позже признался, что даже не видел арбитра и был удивлен случившимся. Оба отделались легкими ушибами и вернулись к игре.