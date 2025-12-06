В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение

Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба продлил контракт с командой, передает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Глава региона также обратил внимание на высокий уровень игры спортсменов.

Контракт с нашим вдохновителем, Джонатаном, продлен. Команда в отличном состоянии, — написал Слюсарь.

Ранее Матч 18‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) закончился победой «Ростова» над «Рубином». Отмечается, что игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. Очки «Ростову» принесли Алексей Миронов, забивший пенальти, и Егор Голенков. Хозяева остались в меньшинстве: Умара Сако удалили с поля за вторую желтую карточку, спортсмен нарушил правила в своей штрафной площади. Также пенальти не смог реализовать футболист «Рубина» Игор Вуячич.

До этого стало известно, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. «Локомотив» продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода.