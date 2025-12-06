ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 21:52

В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение

В ФК «Ростов» продлили контракт главному тренеру Альбе

Джонатан Альба Джонатан Альба Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба продлил контракт с командой, передает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Глава региона также обратил внимание на высокий уровень игры спортсменов.

Контракт с нашим вдохновителем, Джонатаном, продлен. Команда в отличном состоянии,написал Слюсарь.

Ранее Матч 18‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) закончился победой «Ростова» над «Рубином». Отмечается, что игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. Очки «Ростову» принесли Алексей Миронов, забивший пенальти, и Егор Голенков. Хозяева остались в меньшинстве: Умара Сако удалили с поля за вторую желтую карточку, спортсмен нарушил правила в своей штрафной площади. Также пенальти не смог реализовать футболист «Рубина» Игор Вуячич.

До этого стало известно, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. «Локомотив» продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода.

Ростов
Юрий Слюсарь
тренеры
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени
В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода для москвичей
В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ
В унесшей жизни троих человек аварии чудом выжили двое детей
Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела
Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет
Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске
Изменившаяся до неузнаваемости Ани Лорак вышла в свет в парике
ПВО России перехватила 8 украинских дронов
«Армия Украины рушится»: в Норвегии рассказали об обстановке в ВСУ
Партию Вагенкнехт переименуют из-за ее имени
«Есть два стула»: названы «плохой» и «очень плохой» варианты для Киева
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Макаров назвал причину, по которой собирается уйти из «Динамо»
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандарты Европы к России и Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.