04 декабря 2025 в 10:09

Бастрыкин потребовал завести дела о коррупции на пять судей из Ростова

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представления о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону. Речь идет о коррупционных преступлениях.

В сообщении указывается, что 8 декабря планируется рассмотреть ходатайство главы СКР в отношении отставного судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Олега Батальщикова. Основанием для возбуждения дела являются признаки преступления, связанного с получением взятки в крупном размере.

Аналогичные представления направлены и в отношении других отставных судей: мировой судьи Эльмиры Пономаревой и судьи Наталии Цмакаловой. До этого также поступали сведения о ходатайствах в отношении бывшего судьи Артура Маслова и экс-председателя Советского районного суда Елены Коблевой.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что любые проявления коррупции в судейском сообществе столкнутся с жесткой реакцией независимо от должности нарушителя. Он подчеркнул, что принятие судебных актов в интересах региональных властей или коммерческих структур является недопустимым.

