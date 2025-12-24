Новый год-2026
24 декабря 2025 в 14:37

КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Контрразведка Белоруссии нейтрализовала разветвленную сеть иностранных спецслужб, действовавшую на территории республики, сообщил председатель КГБ республики Иван Тертель. По информации БелТА, эта сеть занималась прослушиванием переговоров пилотов гражданской и военной авиации.

Спецслужбы использовали для этого технические устройства, установленные при содействии лиц, находящихся в стране. Кроме того, велся мониторинг режимных объектов. Тертель подчеркнул, что масштабная работа контрразведки позволила устранить угрозы национальной безопасности.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту Александру Лукашенко о размещении в стране гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Лидер заслушал доклад о состоянии дел в армии, а также стороны обсудили развитие дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

Белоруссия также намерена сама определять цели для «Орешника». Министр обороны республики отмечал, что Москва будет помогать Минску в эксплуатации гиперзвукового ракетного комплекса.

