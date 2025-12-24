КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб

Контрразведка Белоруссии нейтрализовала разветвленную сеть иностранных спецслужб, действовавшую на территории республики, сообщил председатель КГБ республики Иван Тертель. По информации БелТА, эта сеть занималась прослушиванием переговоров пилотов гражданской и военной авиации.

Спецслужбы использовали для этого технические устройства, установленные при содействии лиц, находящихся в стране. Кроме того, велся мониторинг режимных объектов. Тертель подчеркнул, что масштабная работа контрразведки позволила устранить угрозы национальной безопасности.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту Александру Лукашенко о размещении в стране гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Лидер заслушал доклад о состоянии дел в армии, а также стороны обсудили развитие дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

Белоруссия также намерена сама определять цели для «Орешника». Министр обороны республики отмечал, что Москва будет помогать Минску в эксплуатации гиперзвукового ракетного комплекса.