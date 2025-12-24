Лукашенко заслушал доклад об «Орешнике»

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту Александру Лукашенко о размещении в стране гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник», передает БелТА. Сообщается, что белорусский лидер заслушал доклад о состоянии дел в армии. Также речь зашла о развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

Одна из тем доклада касалась размещения в Беларуси ракетного комплекса «Орешник» и его постановки на боевое дежурство. Речь также шла о развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, — сказано в сообщении.

Ранее Хренин заявил, что белорусская сторона будет сама определять цели для российского «Орешника», размещенного на территории республики. Он добавил, что Москва будет помогать Минску в эксплуатации системы.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что поставка российских комплексов «Орешник» в Белоруссию является ответной мерой на угрозы со стороны НАТО. По его словам, это обеспечит безопасность Союзного государства и Калининграда.