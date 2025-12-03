Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:57

ВККС рассмотрит согласие на возбуждение уголовных дел против двух судей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России проведет внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел против двух судей Ростовской области, сообщила ТАСС пресс-служба Верховного суда РФ. Их подозревают в коррупционных преступлениях.

Первый вопрос касается бывшего председателя Советского районного суда, а ныне судьи в отставке, Елены Коблевой. В отношении нее направлено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности по целому ряду статей УК РФ. Среди них — получение взяток в особо крупном размере, фальсификация доказательств и вмешательство в осуществление правосудия. На данный момент Коблева уже находится под стражей в рамках другого уголовного дела.

Второе представление подготовлено в отношении действующего судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Артура Маслова. Его также подозревают в получении взяток в особо крупном размере и в фальсификации доказательств.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что любые проявления коррупции в судейском сообществе столкнутся с жесткой реакцией независимо от должности нарушителя. Он подчеркнул, что принятие судебных актов в интересах региональных властей или коммерческих структур является недопустимым.

