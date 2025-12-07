Умер известный фотограф-документалист

Ушел из жизни известный фотограф-документалист Мартин Парр, сообщается на официальном сайте его фонда. Ему было 72 года.

С глубокой скорбью сообщаем, что Мартин Парр (1952–2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле, — говорится в сообщении.

Мартин Парр начал свой творческий путь в 1970-х годах и с тех пор организовал более 400 выставок, выпустив свыше 130 фотоальбомов. С 1994 года он являлся членом международного фотоагентства Magnum Photos. В 2010-х годах основал The Martin Parr Foundation в Бристоле, где хранится его личный архив, а также коллекция работ британских и ирландских фотографов.

У Парра остались жена Сьюзи, дочь Эллен, сестра Вивьен и внук Джордж. Фонд призывает представителей прессы не беспокоить семью Парра в это непростое для них время. Совместно с Magnum Photos они планируют работать над сохранением и популяризацией наследия фотографа.

