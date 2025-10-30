Ушел из жизни английский музыкант Дэвид Уайльд Пианист и музыкант Дэвид Уайльд скончался на 91-м году жизни

В возрасте 90 лет ушел из жизни известный английский музыкант Дэвид Уайльд, передает Slippedisc. Уроженец Манчестера прославился как пианист, композитор и педагог.

Уайльд обучался музыке в Великобритании и Франции. Он выступал с сольными концертами по всему миру и создавал произведения для ведущих мировых лейблов классической музыки. Одним из значимых произведений музыканта стала композиция, которая прозвучала в культовом фильме Кена Рассела 1975 года «Листомания». В создании записи участвовали музыканты Ринго Старр, Рик Уэйкман и Роджер Долтри.

В период с 1981 по 2000 год Дэвид Уайльд занимал должность профессора фортепиано в Ганновере. С 2001 года он начал сотрудничать с Эдинбургским университетом, где выступал в роли эксперта по произведениям Шопена.

