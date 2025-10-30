Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 18:02

Ушел из жизни английский музыкант Дэвид Уайльд

Пианист и музыкант Дэвид Уайльд скончался на 91-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В возрасте 90 лет ушел из жизни известный английский музыкант Дэвид Уайльд, передает Slippedisc. Уроженец Манчестера прославился как пианист, композитор и педагог.

Уайльд обучался музыке в Великобритании и Франции. Он выступал с сольными концертами по всему миру и создавал произведения для ведущих мировых лейблов классической музыки. Одним из значимых произведений музыканта стала композиция, которая прозвучала в культовом фильме Кена Рассела 1975 года «Листомания». В создании записи участвовали музыканты Ринго Старр, Рик Уэйкман и Роджер Долтри.

В период с 1981 по 2000 год Дэвид Уайльд занимал должность профессора фортепиано в Ганновере. С 2001 года он начал сотрудничать с Эдинбургским университетом, где выступал в роли эксперта по произведениям Шопена.

Ранее сообщалось, что российский регги-музыкант Андрей Куницын, известный под псевдонимами Dr.I-Bolit, Dr.I-Bol и Ras Simeon, ушел из жизни в возрасте 67 лет. Прощание с ним состоится 31 октября. Куницын стал одним из первых советских растаманов, и его карьера взлетела в начале 1990-х годов. Герберт Моралес, лидер Jah Division, называл Куницына «Бобом Марли из Ленинграда».

смерти
музыканты
пианисты
Англия
