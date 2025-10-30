Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:13

В Петербурге скончался легендарный регги-музыкант

Умер известный регги-музыкант из Санкт-Петербурга Андрей Куницын

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ушел из жизни российский регги-музыкант Андрей Куницын, который известен под псевдонимами Dr.I-Bolit, Dr.I-Bol и Ras Simeon, сообщается на официальной странице исполнителя «ВКонтакте». На момент смерти ему было 67 лет. Причины смерти музыканта не раскрываются. Прощание с Куницыным состоится 31 октября.

Печальная новость в мире регги музыки. На 68 году ушел друг, коллега, музыкант, хороший человек <…> Андрей Куницын, — сказано в публикации.

Куницын родился в 1958 году. Он считался одним из первых советских растаманов и прославился в начале 1990-х, выступая с Rainbow Army Band в петербургском клубе TamTam. Начиная с 1986 года он у себя дома записал несколько магнитоальбомов. Эти кассеты быстро разошлись среди африканских студентов.

Лидер Jah Division Герберт Моралес называл его «Бобом Марли из Ленинграда». Куницын входил в число немногих российских музыкантов, которые создавали композиции на dread talk — языке ямайских растаманов, и на патуа — диалекте английского языка.

Ранее скончался в возрасте 66 лет культовый электронный музыкант Дэвид Болл, участник Soft Cell. Он ушел из жизни во сне в своем доме в Великобритании. Совместно с Марком Алмондом Болл создал в 1987 году синти-поп-проект Soft Cell, который с перерывами существовал до наших дней. Музыкант имел серьезные проблемы со здоровьем.

соболезнования
похороны
смерти
прощания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году
На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета
В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем
В Госдуме рассказали, с каким умыслом Трамп заговорил о ядерных испытаниях
Зеленского призвали вернуться к диалогу с РФ после испытаний «Посейдона»
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.