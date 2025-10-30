В Петербурге скончался легендарный регги-музыкант

Ушел из жизни российский регги-музыкант Андрей Куницын, который известен под псевдонимами Dr.I-Bolit, Dr.I-Bol и Ras Simeon, сообщается на официальной странице исполнителя «ВКонтакте». На момент смерти ему было 67 лет. Причины смерти музыканта не раскрываются. Прощание с Куницыным состоится 31 октября.

Печальная новость в мире регги музыки. На 68 году ушел друг, коллега, музыкант, хороший человек <…> Андрей Куницын, — сказано в публикации.

Куницын родился в 1958 году. Он считался одним из первых советских растаманов и прославился в начале 1990-х, выступая с Rainbow Army Band в петербургском клубе TamTam. Начиная с 1986 года он у себя дома записал несколько магнитоальбомов. Эти кассеты быстро разошлись среди африканских студентов.

Лидер Jah Division Герберт Моралес называл его «Бобом Марли из Ленинграда». Куницын входил в число немногих российских музыкантов, которые создавали композиции на dread talk — языке ямайских растаманов, и на патуа — диалекте английского языка.

