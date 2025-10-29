Известный мэтр электронной музыки покинул этот мир Музыкант Дэвид Болл из Soft Cell умер на 67-м году жизни

Культовый электронный музыкант Дэвид Болл, участник группы Soft Cell, скончался в возрасте 66 лет, сообщает The Yorkshire Post. Артист ушел из жизни во сне в своем доме в Англии, оставив наследие как ключевая фигура в современной электронной музыке.

Совместно с Марком Алмондом Болл основал в 1987 году значительный синти-поп-проект Soft Cell, который с перерывами продолжал существовать до настоящего времени. Как до этого сообщало издание, музыкант испытывал проблемы со здоровьем и некоторое время находился в состоянии искусственной комы.

Ранее Министерство культуры и духовного развития Якутии сообщило о кончине местного музыканта Иннокентия Гаврильева-Лэкиэса на 53-м году жизни. Артист, выступавший под псевдонимом Лэкиэс, скончался после продолжительной болезни, оставив наследие в качестве талантливого исполнителя, инструменталиста и автора музыкальных произведений, значительно повлиявшего на культурную жизнь региона.

Кроме того, стало известно, что австралийский рок-музыкант Крис Тернер скончался в возрасте 60 лет. Отмечается, что артист в свое время выступал с Дэвидом Боуи. В последнее время гитарист испытывал серьезные и многочисленные проблемы со здоровьем.