23 октября 2025 в 20:11

Умер известный музыкант, повлиявший на культуру российского региона

Якутский музыкант Лэкиэс скончался в возрасте 52 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 53-м году жизни скончался якутский музыкант Иннокентий Гаврильев-Лэкиэс, сообщает Министерство культуры и духовного развития Якутии. Причиной смерти артиста, выступавшего под сценическим псевдонимом Лэкиэс, стала продолжительная болезнь. Он был известен как талантливый исполнитель, инструменталист и автор песен, чье творчество оставило значительный след в музыкальной культуре региона.

Его творчество оказало значительное влияние на развитие музыкальной сцены республики и стало частью культурного наследия народа Саха, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство культуры Молдавии сообщило о кончине известного советского певца Александра Казаку на 76-м году жизни. Артист ушел из жизни 17 октября, при этом обстоятельства его смерти не уточняются.

Кроме того, стало известно о кончине основателя и бас-гитариста рок-группы Limp Bizkit Сэма Риверса на 49-м году жизни. Участники команды выразили искренние соболезнования семье и друзьям покойного, отметив его значительный творческий вклад в развитие общего дела.

