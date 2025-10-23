Умер известный музыкант, повлиявший на культуру российского региона Якутский музыкант Лэкиэс скончался в возрасте 52 лет

На 53-м году жизни скончался якутский музыкант Иннокентий Гаврильев-Лэкиэс, сообщает Министерство культуры и духовного развития Якутии. Причиной смерти артиста, выступавшего под сценическим псевдонимом Лэкиэс, стала продолжительная болезнь. Он был известен как талантливый исполнитель, инструменталист и автор песен, чье творчество оставило значительный след в музыкальной культуре региона.

Его творчество оказало значительное влияние на развитие музыкальной сцены республики и стало частью культурного наследия народа Саха, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство культуры Молдавии сообщило о кончине известного советского певца Александра Казаку на 76-м году жизни. Артист ушел из жизни 17 октября, при этом обстоятельства его смерти не уточняются.

Кроме того, стало известно о кончине основателя и бас-гитариста рок-группы Limp Bizkit Сэма Риверса на 49-м году жизни. Участники команды выразили искренние соболезнования семье и друзьям покойного, отметив его значительный творческий вклад в развитие общего дела.