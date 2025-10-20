Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:43

Умер известный советский певец Александр Казаку

Минкультуры Молдавии сообщило о смерти советского певца Александра Казаку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный советский певец Александр Казаку умер на 76-м году жизни, сообщило Минкультуры Молдавии на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Артиста не стало 17 октября, причины смерти не называются.

Казаку родился в селе Акуй Молдавской ССР. Артист учился в музыкальной школе по классу баяна. В 1967 году он победил на республиканском конкурсе баянистов, а на призовые деньги купил себе гитару.

В 1969 году Казаку вошел в состав группы Noroc и до 1980-го выступал как соло-гитарист коллектива. Музыкант сотрудничал с известными артистами и ансамблями Советского Союза и Румынии, включая Юрия Антонова, Софию Ротару, группы Mondial, Phoenix и другие.

В 2008 году музыкант совместно с братом выпустил альбом Remember, который вобрал в себя аранжировки песен группы Noroc. В 2009 году Казаку удостоился звания народного артиста Молдавии.

Ранее стало известно о смерти французской актрисы и писательницы Мартины Брошар. Она известна по съемкам фильма «Украденные поцелуи». Актриса скончалась на 82-м году жизни. Известно, что в 2003 году ей диагностировали лейкемию.

певцы
смерти
Молдавия
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.