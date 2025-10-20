Умер известный советский певец Александр Казаку

Известный советский певец Александр Казаку умер на 76-м году жизни, сообщило Минкультуры Молдавии на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Артиста не стало 17 октября, причины смерти не называются.

Казаку родился в селе Акуй Молдавской ССР. Артист учился в музыкальной школе по классу баяна. В 1967 году он победил на республиканском конкурсе баянистов, а на призовые деньги купил себе гитару.

В 1969 году Казаку вошел в состав группы Noroc и до 1980-го выступал как соло-гитарист коллектива. Музыкант сотрудничал с известными артистами и ансамблями Советского Союза и Румынии, включая Юрия Антонова, Софию Ротару, группы Mondial, Phoenix и другие.

В 2008 году музыкант совместно с братом выпустил альбом Remember, который вобрал в себя аранжировки песен группы Noroc. В 2009 году Казаку удостоился звания народного артиста Молдавии.

Ранее стало известно о смерти французской актрисы и писательницы Мартины Брошар. Она известна по съемкам фильма «Украденные поцелуи». Актриса скончалась на 82-м году жизни. Известно, что в 2003 году ей диагностировали лейкемию.