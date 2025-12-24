Мэрайя Кэри получит $92 тыс. за плагиат рождественского хита Суд обязал выплатить $92 тыс. компенсации Мэрайе Кэри по делу о плагиате песни

Суд в США обязал музыкантов Энди Стоуна и Троя Пауэрса выплатить компенсацию певице Мэрайе Кэри по исходу дела о нарушении авторских прав на ее хит All I Want for Christmas Is You, сообщает портал TMZ, ссылаясь на материалы разбирательства. Артистка получит $92 тыс. (7,1 млн рублей) за плагиат на рождественскую песню.

Стоун и Пауэрс подали иск к Кэри, требуя $20 млн (1,5 млрд рублей), утверждая, что ее песня является плагиатом их композиции, выпущенной группой Vince Vance & the Valiants в 1989 году – за пять лет до выхода песни Кэри. Истцы указывали на схожесть рождественской тематики и общего названия, которое используется в качестве рефрена в обеих композициях.

Однако в марте суд в Лос-Анджелесе отклонил иск, признав его необоснованным. Впоследствии суд постановил, что истцы должны выплатить компенсацию Кэри и другим сторонам, участвовавшим в деле. Общая сумма компенсации составит $110 тыс. долларов (8,5 млн рублей), из которых $92 тыс. присуждены непосредственно Мэрайе Кэри.

