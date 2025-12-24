Новый год-2026
Самолет «Байкал» впервые совершил полет с отечественным двигателем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начались летные испытания воздушного винта АВ-901 и отечественного двигателя ВК-800 в составе многоцелевого самолета «Байкал», сообщили в пресс-службе Минпромторга России. Испытания проходят на аэродроме Уральского завода.

На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал», — говорится в сообщении.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что первый полет многофункционального самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 запланирован на скорое время. Там также добавили, что пробные экземпляры самого летательного аппарата и его мотора уже произведены.

До этого в корпорации «Ростех» рассказали о главных достоинствах российского авиалайнера МС-21 в сравнении с его основными зарубежными аналогами — Boeing 737 и Airbus A320. Согласно информации госкорпорации, машина обходит конкурентов по многим техническим параметрам и предлагает улучшенные условия для людей на борту.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребитель Су-35С «прижал к земле» американские самолеты F-16 и французские Mirage. По его словам, российская машина вынудила натовские истребители, действующие на Украине, летать на очень низкой высоте в своем тылу.

